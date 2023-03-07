Наразі РФ скорочує видобуток нафти.

Цінові обмеження, які мали змусити Росію продавати свою нафту та нафтопродукти за меншою вартістю, працюють добре.

Про це заявив спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн, пише Reuters .

"Я думаю, краса цього процесу в тому, що він працює і що російська нафта і російські товари торгуються нижче за граничну ціну", - зазначив Хохштейн у кулуарах енергетичної конференції в Х'юстоні.

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Зазначається, що у відповідь на санкції Росія, яка виробляє близько 10% світових запасів нафти, вирішила скоротити видобуток на 500 тисяч барелів на день - це близько 5% її видобутку. Хохштейн пояснив, що це мало вплинуло на ціну російської нафти.

За словами координатора, Штати були раді бачити, що постачання російської нафти і палива йдуть до країн, на які не діють санкції щодо імпорту, поки ціна на них нижча за встановлену межу.

"Я не знаю, чому Росія скорочує виробництво. Я думаю, що ціна не так сильно зросла. Ми хочемо переконатися, що російські барелі є на ринку і торгуються з дисконтом", - сказав він.

Санкції проти російської нафти

5 грудня 2022 року набули чинності санкції проти російської нафти. Союзники України ввели стелю цін на нафту в 60 доларів за барель.

У відповідь на це президент РФ Володимир Путін з 1 лютого 2023 року заборонив експорт нафти за ціновою стелею.

Вже 5 лютого набула чинності заборона на закупівлю нафтопродуктів з РФ

1 березня 2023 року Росія визнала, що від початку війни в Україні нафта впала в ціні вдвічі, а втрата видобутку нафти неминуча.

За оцінкою аналітиків, цього року РФ втратить 50% своїх річних доходів від експорту нафти та газу.

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