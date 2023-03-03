Залежність агресора від імпортних технологій при роботі на шельфі досягає 80%.

На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені проти агресора у зв'язку з вторгненням в Україну, Росія визнала, що втрата частини видобутку нафти неминуча.

Російський видобуток нафти може скоротитися на 20%, якщо компанії не знайдуть спосіб компенсувати нестачу західного обладнання та технологій. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на огляд "Перспективи розвитку нафтосервісної галузі в Росії до 2030 року".

Як йдеться в матеріалі, посилення обмежень може додатково ускладнити доступ до них, а можливості їх заміни поставками з "дружніх" країн обмежені. Китайські аналоги поступаються за технічними характеристиками та складні в адаптації.

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В умовах посилення санкцій можливе припинення діяльності західних компаній, які ще залишилися в РФ, що створює ризики скорочення виконуваних операцій на свердловинах, інвестиційні ж можливості незалежних нафтосервісів (малих і середніх компаній) сильно обмежені: вони не можуть на рівних конкурувати з лідерами ринку в технологічному плані.

Залежність агресора від імпортних технологій при роботі на шельфі досягає 80%.

Поки високотехнологічне обладнання як і раніше закуповується у західних компаній або в "дружніх" країнах, а частина затребуваних позицій практично не поставляється. За оцінкою російських аналітиків, поточних залишків може вистачити на два-три роки, і потім буде поступове скорочення.

Всього ж під ризики відсутності альтернатив для заміщення західного обладнання потрапляє 15% ринку нафтосервісних послуг агресора.

Санкції проти агресора і ситація з нафтою

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції проти агресора. Було введено стелю цін на нафту. Це означає, що сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати.

Крім того, санкційними пакетами санкцій країн "Великої сімки" передбачено обмеження поставок в РФ обладнання для нарощування видобутку нафти.

У 2022 році практично всі компанії, включаючи "велику нафтосервісну четвірку" (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes і Weatherford), заявили про припинення діяльності в РФ (у 2021 році на іноземні компанії припадало 20% ринку).

Президент РФ Вадимир Путін з 1 лютого 2023 року заборонив експорт нафти по ціновій стелі.

З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

Аналітики прогнозують, що в 2023 році Росія втратить 50% своїх річних доходів від експорту нафти і газу.

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