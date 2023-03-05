За словами голови ГУР Кирила Буданова, це відбудеться вже через три місяці.

Через три місяці економіка Росії не зможе забезпечувати ведення агресивної війни проти України. Тому у держави-агресора залишився час до кінця весни, щоб спробувати домогтися будь-яких успіхів не поле бою.

Такою інформацією поділився керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню USA Today. За його словами, Росія вже втратила величезну кількість ресурсів, зброї і людей. У неї є час до літа, щоб домогтися будь-яких успіхів на фронті. Далі у держави агресора закінчаться кошти для ведення війни.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння і матеріалів. Її економіка і виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", — заявив Буданов.

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Економічні проблеми РФ: остання інформація

Після повномасштабного вторгнення в Україну країни Заходу, Японія і Австралія ввели санкції проти Росії, які вдарили по її економіці. Наприклад, в Євросоюзі встановили граничну вартість на експорт нафти і дизпалива з РФ.

Як повідомили російські ЗМІ, експортні збори в Росії обвалилися майже в чотири рази — до 74,2 млрд рублів проти 262 млрд у січні 2021 року. А обсяг експортних мит на нафту знизився в два рази в річному вираженні.

Росія закінчила 2022 рік з дефіцитом бюджету 3,3 трлн рублів, що становить близько 2,3% ВВП. Щоб покрити втрати, в РФ підняли податки для бізнесу "заднім числом".

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