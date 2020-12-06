В американській дипломатичній місії заявили, що проект газопроводу є «політичним інструментом».

Виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона заявила виданню Handelsblatt.

Читайте такожНімеччина озвучила найближчі перспективи "Північного потоку-2"

"Це стало б чітким сигналом, що Європа більше не буде миритися з постійною зловмисною поведінкою Росії", — сказала Куінвілл.

Дипломат вважає "Північний потік-2 "- це "не просто економічний проект, а політичний інструмент Кремля, мета якого - обійти Україну та розділити Європу".

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН