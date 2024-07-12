Після запуску у виробництво електростанція працюватиме на блакитному водні.

Компанія Essar Energy Transition, оператор нафтопереробного заводу Stanlow на північному заході Англії, планує побудувати на його території першу в Європі електростанцію, що працює на водні.

Видання Bloomberg пише, що будівництво теплоелектростанції планують завершити 2027 року. Це одна з низки ініціатив, над якими працює Stanlow, щоб скоротити викиди на 95% до 2030 року. Остаточне інвестиційне рішення очікується наприкінці цього року.

Stanlow перебуває в центрі регіонального кластера з декарбонізації, відомого як Hynet, метою якого є постачання чистішого водню як на нафтопереробний завод, так і в промисловість регіону. У центрі планів - окремий завод з виробництва водню, який використовуватиме технологію уловлювання вуглецю і вироблятиме так званий "блакитний водень".

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Цей завод із виробництва водню планується запустити до 2028 або 2029 року, повідомив керуючий партнер компанії Тоні Фаунтін. Він постачатиме водень як на теплоелектростанцію, так і на нафтопереробний завод. У першому кварталі наступного року буде під'єднано піч для виробництва водню, пов'язану з установкою з переробки нафти.

Перехід світу на водень - останні новини

Україна, за прикладом Німеччини, намагається модернізувати свої ГТС для того, щоб посилили свою роль країни-постачальника електроенергії.

30 березня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Німеччина розглядає проєкти модернізації української газотранспортної системи для транспортування водню.

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