Компанія Essar Energy Transition, оператор нафтопереробного заводу Stanlow на північному заході Англії, планує побудувати на його території першу в Європі електростанцію, що працює на водні.
Видання Bloomberg пише, що будівництво теплоелектростанції планують завершити 2027 року. Це одна з низки ініціатив, над якими працює Stanlow, щоб скоротити викиди на 95% до 2030 року. Остаточне інвестиційне рішення очікується наприкінці цього року.
Stanlow перебуває в центрі регіонального кластера з декарбонізації, відомого як Hynet, метою якого є постачання чистішого водню як на нафтопереробний завод, так і в промисловість регіону. У центрі планів - окремий завод з виробництва водню, який використовуватиме технологію уловлювання вуглецю і вироблятиме так званий "блакитний водень".
Цей завод із виробництва водню планується запустити до 2028 або 2029 року, повідомив керуючий партнер компанії Тоні Фаунтін. Він постачатиме водень як на теплоелектростанцію, так і на нафтопереробний завод. У першому кварталі наступного року буде під'єднано піч для виробництва водню, пов'язану з установкою з переробки нафти.
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