Зазначається, що існує величезний потенціал двостороннього співробітництва у сфері виробництва та транспортування водню.

Німеччина розглядає проекти модернізації української газотранспортної системи для транспортування водню.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. Так, міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з держсекретарем Офісу федерального канцлера Німеччини Йоргом Кукісом відбудову українського енергосектору. Обидвоє наголосили на важливості "зеленої" трансформації та позбавлення залежності від російських енергетичних ресурсів.

"Зокрема, є величезний потенціал двостороннього співробітництва у сфері виробництва та транспортування водню. Німеччина розглядає відповідні проекти, серед яких – можлива модернізація української ГТС для транспортування водню", - йдеться у повідомленні.

Також, міністр енергетики акцентував на тому, що Росія має понести відповідальність за ядерний тероризм, до якого вдаються її військові, обстрілюючи та знеструмлюючи атомні станції в Україні. Відповіддю цивілізованих країн має стати виключення Росії зі світового ринку ядерних технологій та розширення санкцій.

"Українська та німецька сторони засвідчили наявність консенсусу між країнами у питанні запровадження санкцій щодо атомної галузі РФ, а також обговорили український досвід відмови від російського ядерного палива", - додали у прес-службі.

Німеччина зробила прорив у використанні водневого двигуна

Нагадаємо, що у вересні уряд Німеччини зробив прорив у використанні поїздів на водневому двигуні. Таку інновацію запровадив залізничний оператор LNVG, відмовившись від потягів, які ходять на дизелі.

За даними ЗМІ, країна буде використовувати перші у світі потяги, які на 100% рухаються на електроенергії, яка виробляється воднем. Таким потяг у середньому може проїхати приблизно 1000 кілометрів без дозаправки.

Наразі Україна, за прикладом Німеччини, також намагається модернізувати свої ГТС для того, щоб посили свою роль країни-постачальника електроенергії.

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