Спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.
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Ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF знизилася до 106 євро за МВт-год (1,26 тис.дол. за тис. куб.м). Разом з тим, протягом 21-22 грудня ціни перевищували позначку 2 тис. доларів за тисячу кубів.
Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами.
Ціни на газ в Україні також відреагували на європейські котирування відповідним зниженням.
Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 24 грудня за два дні знизилася з 74 тисяч до 52 тисяч грн за тисячу кубометрів.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.