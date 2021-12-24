Вартість газу на європейському хабі знизилася з 2,1 до 1,3 тис.дол. за тисячу кубометрів.

Спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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Ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF знизилася до 106 євро за МВт-год (1,26 тис.дол. за тис. куб.м). Разом з тим, протягом 21-22 грудня ціни перевищували позначку 2 тис. доларів за тисячу кубів.

Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами.

Ціни на газ в Україні також відреагували на європейські котирування відповідним зниженням.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 24 грудня за два дні знизилася з 74 тисяч до 52 тисяч грн за тисячу кубометрів.

Ціна на газ: