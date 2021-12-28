Станом на 12: 16 по Києву газ коштував 1153 доларів за тисячу кубометрів.

Спотові ціни на газ в Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

Читайте такожДо $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ

Ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF знизилася до 1,15 тис. дол. за тис. куб. м.

Разом з тим, протягом 21-22 грудня ціни перевищували позначку 2 тис.доларів за тисячу кубів.

Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами.

Станом на 12:16 по Києву газ коштував 1153 доларів за тисячу кубометрів.

Ціна на газ: