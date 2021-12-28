Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами / фото УНІАН, Олександр Вельможко

Спотові ціни на газ в Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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Ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF знизилася до 1,15 тис. дол. за тис. куб. м.

Разом з тим, протягом 21-22 грудня ціни перевищували позначку 2 тис.доларів за тисячу кубів.

Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами.

Станом на 12:16 по Києву газ коштував 1153 доларів за тисячу кубометрів.

Скриншот profinance

Ціна на газ:

  • Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
  • Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
  • 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
  • 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
  • Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
  • 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
  • 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
  • 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.