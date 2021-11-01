Спотова ціна газу в Європі зросла на 14% на тлі переведення газопроводу Ямал-Європа в реверсний режим.

В Європі триває зростання цін на газ. На біржі ICE Futures ціна найближчого, грудневого, ф'ючерсу на TTF виросла до $885 за тисячу кубометрів.

Про це йдеться в матеріалах біржі.

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Станом на 14:07 1 листопада ціна на газ становила $827,09, при тому, що 30 жовтня торги закрилися на рівні $775.

Спотова ціна на газ в Європі вранці 1 листопада зросла на 14% на тлі переведення газопроводу Ямал-Європа в реверсний режим, тобто із заходу на схід.

"Газпром" і зменшення поставок до Європи:

25 жовтня 2021 року "Газпром" в чотири рази зменшив поставки газу до Європи. Постачання газу трубопроводом Ямал-Європа впали до 8 млн кубометрів на день.

При цьому в жовтні та листопаді "Газпром" забронював добове прокачування в 31 млн кубометрів.

Ціна на газ:

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

19 жовтня спотові ціни на газ в Європі почали падати після рекордного зростання і досягли 92 євро за мегават-годину.

Автор: Олена Коваленко