Україна знову почала імпортувати електроенергію з Європи у денні години, щоб не допустити дефіциту і відключень споживачів у зв'язку з чим енергетики закликають українців економити електроенергію у вечірні години.
Як повідомляє НЕК "Укренерго", наразі виробництво електроенергії достатнє для покриття споживання. Проте в деякі години Україна буде купувати електрику за кордоном.
"Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі", - йдеться у повідомленні.
При цьому, для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях.
"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація в енергосистемі України
Через ремонт блоків атомних електростанцій влітку в Україні буде спостерігатися дефіцит електроенергії, проте його планують покрити за рахунок імпорту.
За даними Міністерства оборони України, з жовтня 2022 року по квітень 2023 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак територією України, лише за цей період вони запустили понад 820 крилатих балістичних ракет.
З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, понад 20 населених пунктів залишилися без світла.