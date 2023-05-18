В деякі години Україна буде купувати електрику за кордоном.

Україна знову почала імпортувати електроенергію з Європи у денні години, щоб не допустити дефіциту і відключень споживачів у зв'язку з чим енергетики закликають українців економити електроенергію у вечірні години.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", наразі виробництво електроенергії достатнє для покриття споживання. Проте в деякі години Україна буде купувати електрику за кордоном.

"Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому, для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях.

"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в енергосистемі України

Через ремонт блоків атомних електростанцій влітку в Україні буде спостерігатися дефіцит електроенергії, проте його планують покрити за рахунок імпорту.

За даними Міністерства оборони України, з жовтня 2022 року по квітень 2023 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак територією України, лише за цей період вони запустили понад 820 крилатих балістичних ракет.

З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, понад 20 населених пунктів залишилися без світла.

Вас також можуть зацікавити новини: