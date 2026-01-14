Удари по нафтових танкерах: Казахстан звернувся до Заходу з важливою заявою

Раніше невідомі дрони атакували одразу три танкери в Чорному морі.

Казахстан закликав Захід допомогти забезпечити транспортування нафти після ударів дронів по танкерах, що прямували до терміналу на Чорному морі.

Про це з посиланням на казахстанське міністерство закорднних справ повідомляє Reuters. У заяві міністерства говориться, що прохання було озвучене під час зустрічей із послами кількох європейських країн, а також представниками США.

Міністерство висловило "‎серйозну стурбованість" через атаки‎, здійснені безпілотними літальними апаратами по трьох танкерах, що прямували до морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на Чорному морі.

Атаки танкерів: що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 13 січня, у Чорному морі невідомі безпілотники атакували нафтові танкери під управлінням грецької сторони.

Йдеться про судна Delta Harmony, Delta Supreme та Matilda. Останнє зафрахтоване дочірньою компанією "‎КазМунайГаз"‎, яка є казахстанською національною нафтовою компанією.

Відомо, що судна прямували на завантаження нафти на терміналі, розташованому на узбережжі РФ.

Атаки були проведені на тлі суттєвого падіння видобутку нафти в Казахстані.

Справа в тому, що нафтові гіганти США, які працюють у країні, зіткнулися з проблемами під час транспортування нафти через РФ через погіршення погодних умов та пошкодження внаслідок українських ударів.

Нагадаємо також, що раніше біля турецького узбережжя дрон атакував нафтовий танкер, що прямував до Російської Федерації. Зазначалося, що судно отримало ушкодження.

