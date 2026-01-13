Невідомі дрони атакували одразу три танкери в Чорному морі, - Reuters

Спочатку вважалося, що було атаковано чотири кораблі.

У вівторок, 13 січня, у Чорному морі невідомі безпілотники атакували три нафтові танкери під управлінням Греції. Кораблі саме прямували на завантаження нафти на терміналі, розташованому на узбережжі Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Зазначається, що ці атаки відбулися на тлі різкого падіння видобутку нафти в Казахстані. Американські нафтові гіганти, які працюють у країні зіткнулися з труднощами при транспортуванні нафти через Росію через погіршення погодних умов та пошкодження внаслідок українських атак дронами.

Хто стоїть за атаками на танкери достеменно невідомо. Керівництво України заяв на робило. Каспійський трубопровідний консорціум, який експлуатує термінал, де танкери мали завантажити вантаж, також відмовився від коментарів.

Відео дня

Один з акціонерів трубопроводу, компанія Chevron заявила, що їй відомо про повідомлення про інциденти за участю суден, що прямували до завантажувальних споруд CPC. Зазначається, що серед них був один танкер, зафрахтований Chevron.

"Всі члени екіпажу в безпеці, судно залишається стабільним. Воно прямує до безпечного порту, і ми координуємо свої дії з оператором судна та відповідними органами влади", – йдеться в заяві.

Журналісти з посиланням на співрозмовників розповідають, що два танкери Suezmax і один танкер Aframax були атаковані на шляху до терміналу Южна Озерівка. Там завантажується близько 80% казахстанської нафти, призначеної для міжнародних ринків. А 29 листопада було атаковано сам термінал.

У матеріалі сказано, що атаки на танкери в Чорному морі можуть призвести до збільшення витрат на перевезення та страхування для тих, хто планує завантажити нафту на російських терміналах у Чорному морі.

Що відомо про атаковані танкери

Танкер Delta Harmony управляється грецькою компанією Delta Tankers. За інформацією джерел журналістів, він мав завантажити казахстанську нафту з Tengizchevroil, підрозділу американської нафтової компанії Chevron.

Також під удар потрапило судно Delta Supreme, яке теж управляється Delta Tankers. Компанія не відразу відповіла на запит про коментар.

Третє атаковане судно під назвою Matilda зафрахтоване дочірньою компанією KazMunayGas (KMG) і кероване грецькою компанією Thenamaris. Цей корабель мав завантажити казахстанську нафту з Карачаганака, коли його було атаковано двома дронами в 48 км від причалу СРС.

"За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав, а судно отримало незначні пошкодження палубних конструкцій, які можна повністю відремонтувати. Судно, яке є придатним до плавання, зараз відпливає з цієї зони", –сказав представник Thenamaris.

Примітно, що спочатку вважалося, що було атаковано чотири кораблі – до списку відносили танкер Freud, яке експлуатує грецька компанія TMS. Однак там заперечили цю інформацію.

Атаки по танкерах

Кілька днів тому ЗМІ повідомили про те, що біля узбережжя Туреччини дрон атакував нафтовий танкер, що прямував до Росії. Зазначалося, що жоден член екіпажу не постраждав, однак судно отримало ушкодження.

А в ніч проти 18 грудня у порту Ростова-на-Дону під атаку безпілотників потрапив російський нафтовий танкер "Валерій Горчаков". Судно частково пішло під воду.

Вас також можуть зацікавити новини: