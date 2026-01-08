Біля узбережжя Туреччини дрон атакував нафтовий танкер, що прямував до Росії, - ЗМІ

Танкер отримав пошкодження внаслідок атаки. Зокрема, уражена верхня частина судна, хоча жоден член екіпажу не постраждав.

Біля чорноморського узбережжя турецької провінції Кастамону безпілотник атакував нафтовий танкер Elbus, що прямував до російського порту Новоросійськ.

Про це інформує турецьке видання Ortadoğu. За даними видання, інцидент стався приблизно за 50 км від району Абана в провінції Кастамону. Під удар безпілотника потрапив танкер, який ішов під прапором Палау.

Зазначається, що танкер отримав пошкодження внаслідок атаки. Зокрема, була уражена верхня частина судна, але жоден член екіпажу не постраждав.

Після екстреного виклику з корабля, на місце події було направлено команди Берегової охорони. Пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки. Технічне розслідування в порту з'ясує джерело нападу та масштаби пошкоджень.

Видання також поінформувало, що хоча офіційних заяв щодо джерела інциденту не було зроблено, морські органи пильно стежать за характером нападу та безпековою ситуацією в регіоні.

Водночас, "Мілітарний" зазначає, що судно прямувало до російського порту Новоросійськ, де мало завантажитися нафтою.

Дані системи автоматичної ідентифікації (AIS) показують, що танкер Elbus після атаки різко змінив курс і повернув у бік турецького узбережжя.

За словами експертів, Elbus побудували у 2005 році. Він призначений для перевезення великих обсягів сирої нафти. Його довжина майже 275 м, а ширина 48 мм. Повна вантажопідйомність судна (дедвейт) - майже 160 тис. тонн.

Удари по осійських танкерах

Як повідомляв УНІАН, в середині грудня Служба безпеки України провела безпрецедентну морську спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави.

За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря дрони уразили танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL. РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. У результаті атаки танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і тепер не може використовуватися за призначенням.

