Зеленський планує обговорити мирну деокупацію Запорізької АЕС з головою МАГАТЕ

Зеленський наголосив, що необхідно відновити роботу ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він обговорить питання про мирну деокупацію Запорізької АЕС під час зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду.

"У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії, була окупована наша ЧАЕС. Не секрет, що тоді там планували теракти різного характеру. Ми відвоювали, деокупували нашу станцію і, вважаю, цим зупинили потенційний теракт", - розповів Зеленський.

Президент України додав, що росіяни окупували й Запорізьку АЕС, а також застосували важке озброєння проти атомних блоків та адміністративних будівель. За його словами, на ЗАЕС ризики можуть бути навіть більшими, ніж на ЧАЕС.

"Зрештою Росія захопила цю станцію, шість енергоблоків якої сьогодні не працюють... Чим довше триває цей процес, тим більші ризики, зокрема щодо великої атомної станції, які можуть бути навіть більшими, ніж ризики Чорнобиля", - підкреслив Зеленський.

Український лідер зазначив, що важливо змусити Москву звільнити станції дипломатичним шляхом. Він додав, що необхідно відновити роботу ЗАЕС.

Зеленський повідомив, що вже сьогодні, 26 квітня, у нього відбудеться зустріч з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він зазначив, що українська сторона планує порушити питання про деокупацію ЗАЕС мирним шляхом.

"Буде зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб тиснути на всіх партнерів, щоб вони розмовляли з МАГАТЕ і приєднувалися до ініціатив та знаходили виключно дипломатичний шлях, щоб станція була деокупована мирним шляхом, і щоб управління перейшло до рук України. І тоді ми зможемо зафіксувати, що саме з цього моменту це буде безпечно для людей і для планети", – підкреслив президент України.

Скільки блекаутів пережила Запорізька АЕС з початку вторгнення РФ

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляло, що 14 квітня 2026 року Запорізька АЕС в тринадцятий раз з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання.

У МАГАТЕ зазначили, що аварійні дизель-генератори станції негайно запрацювали, щоб забезпечити електроенергією необхідні функції безпеки. Тим часом агентство продовжує консультації з Україною та Росією щодо встановлення локального перемир'я, щоб забезпечити можливість ремонту ще однієї лінії електропередачі.

Вас також можуть зацікавити новини: