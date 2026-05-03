Лабораторію біля ЗАЕС атакував безпілотник: МАГАТЕ вимагає доступ до об'єкта

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що про постраждалих інформації не надходило.

В неділю, 3 травня, безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі Х.

"МАГАТЕ отримало від ЗАЕС повідомлення про те, що сьогодні безпілотник завдав удару по Лабораторії зовнішнього контролю за радіацією", - йдеться в повідомленні.

Агентство проінформувало, що інформації про постраждалих не надходило. Також невідомо, чи завдав удар пошкоджень лабораторії, яка розташована за межами периметра Запорізької АЕС.

"Група МАГАТЕ, що перебуває на місці події, звернулася з проханням надати доступ до лабораторії", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці.

Зеленський про російську окупацію ЗАЕС

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Запорізька АЕС вже 14 разів проходила через повне знеструмлення. За словами Зеленського, Росія перетворила найбільшу станцію в Європі на об'єкт для своєї війни. Він наголосив, що російські окупанти ведуть обстріли по українських містах з цього об'єкту, зберігають там зброю, снаряди, військову техніку. Окрім цього, президент України заявив, що російські окупанти замінували периметр станції. Зеленський підкреслив, що місто Енергодар, де розташована ЗАЕС, Росія фактично тримає в заручниках.

Також ми писали, що президент України зазначив, що важливо змусити Москву звільнити ЗАЕС дипломатичним шляхом. Зеленський додав, що необхідно відновити роботу ЗАЕС. На його думку, чим довше триває процес окупації станції Росією, тим більші ризики. Він не виключив, що на ЗАЕС ризики можуть бути навіть більшими, ніж на ЧАЕС. Тому, Зеленський наголосив, що управління станцією має перейти до рук України й він буде тиснути на всіх партнерів, щоб це відбулося.

