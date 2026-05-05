Частина обладнання на ЗАЕС вийшла з ладу внаслідок російської атаки, - МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок.

Внаслідок російської атаки 3 травня було пошкоджено частину обладнання Лабораторії зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС, повідомила МАГАТЕ в X.

Як розповіли в агенції, група експертів МАГАТЕ відвідала Лабораторію ЗАЕС на наступний день після того, як станцію було атаковано безпілотником.

"Експерти зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке більше не функціонує", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на важливості дотримання принципів ядерної безпеки. Він закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних установок, щоб уникнути ризиків катастрофи.

Запорізька АЕС останні новини

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 3 травня, безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС. За даними МАГАТЕ, станом на 3 травня інформації про постраждалих не надходило.

Ще раніше, 27 квітня, безпілотник влучив у транспортну майстерню поблизу території ЗАЕС. За інформацією МАГАТЕ, внаслідок удару загинув водій.

За день до цього голова МАГАТЕ Рафаель Гросі висловив сподівання на досягнення найближчим часом перемир'я між Україною та РФ поблизу Запорізької АЕС. Це необхідно для ремонту основної лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська", яка живить станцію.

Вас також можуть зацікавити новини: