Потенціал України з постачання електроенергії до Європи майже в сім разів більше, ніж нинішня торгова потужність.

Експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги російського газу, який зараз імпортується до Європи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram за підсумками зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем у Брюсселі.

"Експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії. Підняв також питання збільшення можливостей обсягів експорту електроенергії з України до ЄС. Зараз торгова потужність становить 300 МВт, тоді як потенціал нашого експорту – до 2000 МВт. Розраховуємо на збільшення обсягів експорту електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії", - написав Шмигаль.

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Глава уряду також зазначив, що Україна має найбільші сховища газу і може стати "газовим сейфом" Європи.

"Враховуючи отриманий статус кандидата, уряд налаштований на прискорення інтеграції в енергетичний ринок ЄС", - додав він.

Зазначається, що під час зустрічі Шмигаль і Шефчович обговорили посилення санкцій проти Росії та інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС.

"Серед наших подальших пріоритетів - введення проти Росії повного енергетичного ембарго. Такі заходи вже опрацьовані експертною групою Єрмака-Макфола і запропоновані в дорожній карті", - зазначив прем'єр-міністр.

Експорт електроенергії:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня 2022 року оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.

5 вересня 2022 року ЄС схвалив збільшення експорту електрики з України.

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