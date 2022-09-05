Експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги російського газу, який зараз імпортується до Європи.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram за підсумками зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем у Брюсселі.
"Експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії. Підняв також питання збільшення можливостей обсягів експорту електроенергії з України до ЄС. Зараз торгова потужність становить 300 МВт, тоді як потенціал нашого експорту – до 2000 МВт. Розраховуємо на збільшення обсягів експорту електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії", - написав Шмигаль.
Глава уряду також зазначив, що Україна має найбільші сховища газу і може стати "газовим сейфом" Європи.
"Враховуючи отриманий статус кандидата, уряд налаштований на прискорення інтеграції в енергетичний ринок ЄС", - додав він.
Зазначається, що під час зустрічі Шмигаль і Шефчович обговорили посилення санкцій проти Росії та інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС.
"Серед наших подальших пріоритетів - введення проти Росії повного енергетичного ембарго. Такі заходи вже опрацьовані експертною групою Єрмака-Макфола і запропоновані в дорожній карті", - зазначив прем'єр-міністр.
Експорт електроенергії:
Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.
Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.
З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.
28 липня 2022 року оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.
5 вересня 2022 року ЄС схвалив збільшення експорту електрики з України.
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