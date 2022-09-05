Поставки будуть збільшені з 250 МВт до 300 МВт в денні та вечірні години.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну європейські оператори системи передачі погодили незначне збільшення поставок української електроенергії.

Про це повідомляється на сайті НЕК "Укренерго".

Поставки будуть збільшені з 250 МВт до 300 МВт в денні та вечірні години.

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Дозвіл діятиме з 7:00 до 23:00 за європейським часом по буднях (16 годин) і з 9:00 до 23:00 по вихідних (14 годин).

В решту частину доби величина доступного перетину залишиться на колишньому рівні – 250 МВт.

"Для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій в європейській енергосистемі. НЕК "Укренерго" надасть європейським партнерам активну допомогу у фіналізації цього дослідження і надасть ENTSO-E запит на додаткове розширення експортних потужностей ще в поточному місяці", – заявили в "Укренерго".

З 6 вересня Україна експортуватиме електроенергію в Словаччину і Румунію порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі в кожну країну.

Експорт електроенергії:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала Комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня 2022 року оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.

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