Молдова вже ввела режим надзвичайного стану.

Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів розглянути питання щодо виділення Молдові певного обсягу природного газу для подолання кризової ситуації в енергетиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

За його словами, сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав листа від голови уряду Молдови Наталії Гаврилиці з проханням виділити певний обсяг газу для подолання кризової ситуації.

"Молдова просить певний обсяг газу на такий складний період. Ми вважаємо, що можемо дозволити це зробити. І ми кажемо, що цей газ буде постачатися не за гроші, цей газ буде переданий на певний період, щоб Молдова цей газ нам повернула. У нас є певні й власні зацікавленості в тому, щоб у Молдові був газ, тому що ми поєднані в єдину систему, у нас є певна територія, яка живиться з території Молдови, тому ми маємо допомогти нашим друзям, нашим сусідам", - сказав він.

Читайте такожУкраїнцям анонсували нові платіжки за комуналку: що в них змінитьсяЯк повідомляв УНІАН, у Молдові депутати парламенту проголосували за введення в країні режиму надзвичайного стану строком на 30 днів - з 22 жовтня до 20 листопада через газову кризу.

За словами прем'єра Молдови, на цей час немає остаточної домовленості з "Газпромом" про постачання, а також немає впевненості, що в підсумку договір буде укладено. На газовому ринку Молдови спостерігається дефіцит газу в 16 млн кубометрів, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті на 67%. У газотранспортній мережі тиск досяг критичного рівня, що загрожує функціонуванню газових систем.

Автор: Дмитро Шварц