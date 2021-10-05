Прем'єр запевнив, що газ, який зберігається в українських ПСГ, тут і буде використаний.

Україна не веде переговори з Росією щодо прямих поставок газу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Такі переговори не плануються", - сказав Шмигаль в інтерв'ю одному з видань.

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За словами Шмигаля, також не варто очікувати істотного реекспорту газу, який зберігається в ПСГ України, але належить іноземним трейдерам, оскільки зазвичай такий газ використовується в країні зберігання.

"У будь-якому випадку, перша пропозиція робиться завжди Україні в таких випадках. З імовірністю 100% газ, який знаходиться в Україні, тут і буде використаний", - зазначив прем'єр.

Контракт Угорщини з "Газпромом":

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

Автор: Ганна Бредіхіна