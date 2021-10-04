За словами голови ОГТСУ, зараз є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит.

Зупинений 1 жовтня транзит російського газу до Угорщини через територію України не поновлювався.

Про це вранці в понеділок, 4 жовтня, на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

"У пресі поширюється інформація про те, що "Газпром" відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ", - зазначив Макогон.

Раніше ЗМІ, посилаючись на інформацію оператора ГТС Угорщини, повідомили про відновлення 3 жовтня транзиту газу до Угорщини через Україну.

Транзит газу до Угорщини через Україну: що відомо

27 вересня Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу в обхід України. Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через цю угоду. Згодом з'явилися подробиці контракту: згідно з умовами, РФ постачатиме в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.

Читайте такожУ "Нафтогазі" пояснили, як газовий контракт Угорщини з "Газпромом" вдарить по УкраїніМіністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику з боку України та звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи країни. 28 вересня українське МЗС викликало посла Угорщини через контракт про постачання газу. Також наголошувалося, що такі дії Угорщини підривають національну безпеку України та енергетичну безпеку Європи.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Угорщина виключила Україну зі схеми транзиту газу на вимогу Росії. Після цього в Путіна висловилися про можливість відновлення прямого постачання газу з РФ в Україну.

Згодом у Єврокомісії відреагували на газову угоду Угорщини та "Газпрому". У Брюсселі не виключають, що можуть вимагати в Будапешта копію договору.

29 вересня в Угорщині повідомили, що країна й надалі може заважати вступу України до НАТО. А Кулеба зазначив, що Україна готова "бити" у відповідь в разі неповаги до українських інтересів.

30 вересня стало відомо, що США вимагають від Росії збільшити транзит газу через Україну.

1 жовтня "Газпром" зупинив поставку газу через Україну, а вже 2 жовтня почав постачати газ до Угорщини та Хорватії в обхід.

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Автор: Катерина Комолова