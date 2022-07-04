Показник встановленої потужності відновлюваних джерел енергії зменшився на 24% − до 6500 МВт.

Через повномасштабну війну та тимчасову окупацію частини території України виробництво електроенергії на сонячних і вітрових станціях в червні скоротилося на 50%.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії "Гарантований покупець".

Зазначається, що на початок 2022 року встановлена потужність виробників у балансуючій групі "Гарантованого покупця" становила близько 8500 МВт. Оскільки переважна більшість об'єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) були побудовані в південних регіонах, що мають для цього найбільший потенціал (Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Одеська, Дніпропетровська області), то зараз показник встановленої потужності зменшився на 24% − до 6500 МВт.

"Доводиться констатувати падіння генерації, адже частина станцій припинила своє виробництво в умовах бойових дій. Прогнозується, що, наприклад, в червні падіння виробництва по всьому сектору ВДЕ становитиме десь в районі 50% від потенційно можливого", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що близько 70 суб'єктів господарювання, тобто 7% балансуючої групи "Гарантованого покупця", взагалі не виробляють електричну енергію.

"Зараз ми зіткнулися з величезними труднощами на ринку. Найбільші - це, напевно, фізичне знищення або пошкодження станцій, а також падіння споживання електричної енергії, що призводить до її надлишку", – цитує прес-служба в.о. директора "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Війна в Україні та відновлювана енергетика:

Держпідприємство "Гарантований покупець" гарантовано викуповує електроенергію, вироблену електростанціями за" зеленим "тарифом, і продає її на ринку"на добу вперед".

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в Україні планують побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики. Вагомий внесок у зелену трансформацію може зробити розвиток водневої енергетики.

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