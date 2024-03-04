Експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

Україна в понеділок протягом доби планує поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн.

"Сьогодні протягом доби заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії - 13 264 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт. Українська електроенергія буде експортована до 5 країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови", - повідомляє прес-служба "Укренерго".

В "Укренерго" підкреслили, що експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

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Енергетики пояснили, що повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ (Відновлювані джерела енергії – УНІАН).

"Завдяки цьому виробники електроенергії мають можливість не тільки повністю забезпечувати потреби українських споживачів, але й продавати електроенергію в сусідні країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що імпорт електроенергії запланований незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 132 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 62 МВт.

Українська енергетика – останні новини

21 лютого повідомлялося, що після обстрілу росіян було пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної електростанції. На той момент без світла залишалося 358 населених пунктів.

23 лютого стало відомо, що Україна та Угорщина відновили торгівлю електрикою між країнами за європейськими правилами.

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