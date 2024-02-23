Сьогодні експорт електроенергії здійснюється в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову.

Відсьогодні, 23 лютого, Україна та Угорщина відновили за європейськими правилами торгівлю електрикою між країнами.

Як повідомляє прес-служба "Укренерго", 22 лютого компанія провела перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

"Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що експорт сьогодні здійснюється зранку і далі протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

При цьому імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

"З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт", - додали в "Укренерго".

Тарифи на електроенергію

Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк 29 січня заявив, що вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні можуть підняти вдвічі.

30 січня повідомлялося, що в 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук заявив, що діапазон ціни може складати 3,5–4 грн.

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