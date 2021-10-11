Запасів газу в ПСГ на сьогодні на третину менше, ніж торік.

Запас природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на сьогодні складають 18,79 млрд кубометрів, що майже на 32% менше торішніх показників.

Про це повідомляється на сайті держкомпанії "Укртрансгаз" з посиланням на дані Державної компанії "Оператор ГТС України".

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При цьому компанія вже почала відбір газу зі сховищ в обсязі 16,4 млн кубометрів на добу.

Разом з тим, згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинена, з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ при нормалізації погодних умов.

Станом на 11 жовтня українські газові сховища заповнені на 60%.

Підготовка до опалювального сезону:

1 жовтня "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в Угорщину. Це стало наслідком підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України та провокує зростання цін на газ в Європі.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які планують накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

До початку жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили 27,9 млрд кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна