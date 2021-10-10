Експерт розповів, що проблеми з газопостачанням можуть виникнути через особливості української ГТС.

У східних і південних регіонах України можуть виникнути проблеми з газопостачанням через зупинення транзиту газу територією нашої держави.

Про це розповів енергетичний експерт Сергій Дяченко на телеканалі "Україна 24".

За його словами, проблеми за відсутності транзиту виникнуть через особливості української ГТС.

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"Наша газотранспортна система побудована так, що якщо немає транзитного газу, можуть бути проблеми з газопостачанням на сході та півдні України. Річ у тому, що сховища розташовані на заході, і якщо компресори при транзиті працюють зі сходу на захід, то не можна постачати газ на південь і схід України. Система працювала таким чином, що на сході відбирався транзитний газ і заміщався зі сховищ на заході", - сказав Дяченко.

Експерт пояснив, що уникнути проблем із газом узимку можна, якщо перевести газотранспортну систему на реверс.

"Тобто, якщо не буде транзитного газу, для забезпечення сходу України взимку потрібно буде переводити нашу ГТС на реверс. У 2009 році це робили, днів за 10 це можна зробити, зараз це вирішується", - сказав він.

Транзит газу через Україну:

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту газу в обсязі 65 млрд куб.м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

У 2020 році транзит газу через українську газотранспортну систему скоротився на 38% у порівнянні з попереднім роком - до 55,8 млрд кубометрів. У 2019 транзит газу через Україну склав 89,6 млрд куб. м, у 2018 році - 86,8 млрд куб. м, а у 2017 році - 93,5 млрд куб. м.

1 жовтня "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в Угорщину. Це стало наслідком підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України та провокує зростання цін на газ в Європі.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

Автор: Олександр Топчій