При цьому експорт електроенергії перевищив її імпорт майже в 2 рази.

Україна в січні-жовтні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, скоротила експорт електроенергії на 23% - до 3,94 мільярда кВт-год.

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Про це йдеться в повідомленні Державної компанії "Укренерго" - оператора Об'єднаної енергосистеми країни.

"Сумарний експорт електроенергії за 10 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,97 раза й становить 3,94 мільярда кВт-год у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, загальний експорт електроенергії поки залишається на 23% нижче показників минулого року (за 10 місяців 2019 року - 5,13 мільярда кВт-год).

Зазначається, що імпорт електроенергії в Україну за 10 місяців становить 1,99 мільярда кВт-год, з яких 60,5% було поставлено зі Словаччини та 24,8% - з Угорщини.

Що цьому передувало

Україна в січні-вересні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, скоротила експорт електроенергії на 23,5% - до 3,45 мільярда кВт-год.

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Автор: Ігор Орел