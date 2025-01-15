Андрій Сибіга зазначив, що закликав зосередитися на варіантах, які не включають російський газ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає транзит російського газу в невизнане Придністров'я неприпустимим. При цьому він вказав на необхідність допомогти регіону Молдови.

Дипломат в інтерв'ю "Європейській правді" на запитання про Трансбалканський газопровід, що проходить територією України і через який Москва потенційно може відновити постачання газу для невизнаного Придністров'я, вказав, що це питання потрібно вивчати.

"Я вважаю, що транзит російського газу взагалі неприпустимий. Але зараз ми говоримо про можливість допомоги придністровському регіону спільними діями України та ЄС. Ось це на порядку денному", - заявив Сибіга.

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У зв'язку з цим глава МЗС закликав зосередитися на варіантах, які не включають російський газ.

Водночас дипломат нагадав, що частина газу Молдови перебуває в українських сховищах і Київ готовий і далі зберігати газ для Кишинева.

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На тлі припинення транзиту російського газу через Україну в Москві звинуватили "Молдовагаз" у несплаті боргів, що стало причиною зупинки поставок газу в Молдову.

Найбільше від дій РФ постраждало невизнане Придністров'я - люди залишилися без газу, опалення та гарячої води. Крім того, введено віялові відключення електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий допомогти регіону в подоланні гуманітарної кризи, але не бачить реакції від тих, хто контролює ситуацію на цій території. Варто зазначити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада Тирасполя відмовилася від допомоги Європейського союзу.

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