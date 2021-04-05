Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови.

Україна з 1 квітня більше не транзитує газ до Румунії, оскільки цей обсяг поставок йде через російський газопровід "Турецький потік-2".

Про це в Facebook повідомив глава компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

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"З 1 квітня постачання газу до Румунії повністю забезпечуються з боку Болгарії через "Турецький потік-2". Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови", - написав він.

Макогон нагадав, що поступово "Газпром" зменшує транзит через Україну. Так, Після запуску "Турецького потоку" 1 і 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з української ГТС на нові газопроводи.

"Якщо будуть завершено продовження "Турецького потоку" через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе транзит в Угорщину теж через "Турецький потік-2". Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд куб. м транзиту щорічно", - пояснив глава компанії.

Макогон також підкреслив важливість недопущення завершення будівництва "Північного потоку-2", оскільки, крім втрати доходів від транзиту, це важливий елемент енергетичної та військової безпеки України.

"Турецький потік»

"Турецький потік" - газопровід протяжністю близько 1 тис.км, що проходить по дну Чорного моря з Краснодарського краю РФ до Туреччини в обхід України. Його перша нитка, будівництво якої завершилося у квітні 2018 року, призначена для турецького ринку, друга - для поставок країнам Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної гілки становить 15,75 млрд кубометрів газу на рік, що повністю заміщає Південний маршрут української ГТС (30 млрд куб.м рік).

Газопровід "Північний потік-2": Що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії зупинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підкреслив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи та має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.

1 квітня 2021 року в уряді Німеччини закликали ввести мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Бредіхіна Ганна