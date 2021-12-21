Майже 65% вугілля було ввезено з Росії.

Україна в січні-листопаді 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 31% - до 2,068 млрд дол.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

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Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 17,1 млн тонн вугілля, а роком раніше – 15,4 млн тонн (+11%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за одинадцять місяців склав 1 млрд 337 млн дол. (64,7%), з США – 398,2 млн дол. (19,3%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 220,6 млн дол. (10,7%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 111,9 млн дол.

Варто відзначити, що, порівняно з січнем-листопадом 2020 року, цього року частка імпорту вугілля з Росії зросла на 4%.

Ситуація із запасами вугілля:

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація призупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли в результаті військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Автор: Ганна Бредіхіна