За його словами, зараз йде активна робота з інтеграції енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E.

У лютому Україна тимчасово від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі для тестування роботи в ізольованому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У наступному місяці заплановано тестову роботу енергосистеми в ізольованому режимі під час проходження зимових максимумів навантаження. Передбачено проведення системних випробувань роботи енергосистем України та Молдови у складі єдиного блоку регулювання в ізольованому від синхронної зони країн СНД і Балтії режимі", - сказав прем'єр.

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За його словами, зараз йде активна робота з інтеграції енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E, або так званий, енергетичний безвіз.

"Україна дотримується взятих на себе зобов'язань повної інтеграції, яка дасть Україні реальну енергонезалежність і можливість відокремитися від енергосистем Росії та Білорусії", - сказав він.

Він додав, що це дозволить зменшити вплив Росії на енергетику і безпеку України і Європи.

Розширення синхронної зони енергосистеми Європи:

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E шляхом приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки інтеграції Об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться стабільність і безпека енергопостачання в Центрально-Східній Європі.

За даними оператора об'єднаної енергосистеми України-держкомпанії "Укренерго", Україна у 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.