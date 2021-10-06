Ситуацію загострює катастрофічна нестача газу в сховищах.

Опалювальний сезон цього року буде для України вкрай складним.

Такий прогноз озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як говориться в матеріалі УНІАН, ситуацію загострює катастрофічна нестача газу в сховищах.

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"Величезна робота йде в напрямку визначення, як пройти цю зиму. Ми розуміємо, що зіткнулися з надзвичайно складною газовою кризою. Вона не українська, вона загальноєвропейська, ймовірно, вплине на весь світ", - заявив Шмигаль.

Як йдеться в матеріалі, станом на початок жовтня Україна закачала у свої сховища 18,8 мільярда кубів газу. З них – близько чотирьох мільярдів належать іноземним компаніям і просто зберігаються в українських сховищах.

Скільки газу закачували раніше:

У 2020 році до початку опалювального сезону національні сховища були заповнені до максимуму – понад 28 мільярдів кубометрів.

У 2019 році в ПСГ закачали майже 22 мільярди кубів.

Контракт Угорщини з "Газпромом":

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

5 жовтня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не веде переговори з Росією про прямих поставках газу.

Автор: Ганна Бредіхіна