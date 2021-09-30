Завершується перевірка спецтехніки, яка взимку буде задіяна для прибирання прибудинкових територій та проїздів.

У Києві станом на сьогодні, 30 вересня, всі житлові будинки, які обслуговуються комунальними керуючими компаніями, отримали акти готовності до зимового періоду.

Як повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації, про це під час засідання колегії КМДА заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

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"Зараз триває перевірка теплопостачальними підприємствами житлових будинків для надання актів готовності. На сьогодні такі акти отримали 98% будинків, які оснащені системами централізованого опалення, з них 100% актів готовності отримали будинки, які обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Ми зараз працюємо з представниками будинків інших форм управління і впевнені, що до початку опалювального сезону всі будуть мати технічну готовність подати тепло", – сказав він.

За словами Науменка, були заплановані роботи з підготовки внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання, водовідведення, ізоляції трубопроводів і мереж електропостачання.

"Всі ці роботи виконуються в рамках оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Завершуються ремонтні роботи на покрівлях в 13 будинках і декількох вбудованих теплових пунктах. Ці роботи будуть завершені протягом тижня. Також обслуговуючі організації виконали промивку понад 5 тисяч внутрішньобудинкових систем опалення", - сказав чиновник.

За його словами, завершується перевірка спеціалізованої техніки керуючих компаній, яка буде задіяна для прибирання прибудинкових територій і проїздів. Комунальні керуючі компанії вже підготували 284 одиниці техніки, в тому числі 157 тракторів, які обладнані GPS-трекерами, що дозволяє відстежувати переміщення техніки та роботу в режимі реального часу. Також керуючі компанії планують підготувати 11 тис.тонн посипального матеріалу для обробки дворів під час ожеледиці та снігопадів.

Підготовка до опалювального сезону:

30 вересня 2021 року мер Віталій Кличко заявив, що Київ технічно готовий до початку опалювального сезону.

За словами Кличка, "Київтеплоенерго" забезпечило належну технічну підготовку міського господарства до опалювального сезону, але ситуацію близькою до критичної роблять високі ціни на газ і перекладені на місцеве самоврядування тарифи.

Сьогодні, 30 вересня, Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Автор: Інна Андаліцька