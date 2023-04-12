В "Енергоатомі" вважають, що це означатиме стабільність поставок електроенергії для українських громадян.

НАЕК "Енергоатом" підписав з канадською компанією САМЕСО угоду, яка була останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Як повідомляє прес-служба компанії, йдеться про "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату "(УОК) виробництва ДП" СхідГЗК", який 11 квітня 2023 року в Канаді підписали президент "Енергоатому" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель.

Документ регламентує фізичні поставки УОК з України в Канаду і пов'язані з цим умови. Зокрема, договір передбачає поставку всього обсягу урану, що видобувається на "СхідГЗК", в Канаду і подальше використання уранового концентрату для конверсії і поставки природного гексафториду урану (UF6) на збагачення.

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"Це знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок – стабільне забезпечення електроенергією громадян", - цитує прес-служба Котіна.

Україна та ядерне паливо

У березні "Енергоатом" і Cameco підписали угоди про використання українського урану при виробництві ядерного палива для всіх українських АЕС.

Згідно з домовленостями, "Енергоатом" протягом 2024-2035 років буде повністю забезпечений гексафторидом природного урану, який буде поставлятися для збагачення і подальшого використання у виробництві ядерного палива.

17 березня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що в Україні будуть виробляти ядерне паливо, яке зможе замінити російське, в тому числі і на європейському ринку.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а в 2024 році – на промислове виробництво головок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватися для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатому" на підприємстві Westinghouse в місті Вестерос в Швеції.

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