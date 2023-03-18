За його словами, спільно з Євросоюзом Україна цієї зими виграли битву за світло і тепло.

Головними завданнями на цей рік в українській енергетиці стануть відновлення та захист енергооб’єктів, децентралізація енергосистеми, подальше посилення інтеграції з європейським енергетичним простором, збільшення українських імпортно-експортних можливостей.

"Спільно з Євросоюзом ми виграли битву за світло і тепло. Наразі виробляємо достатньо електроенергії, аби покрити споживання, та оперативно усуваємо проблеми з розподільчими мережами, які пошкодив ворог... Головними завданнями на цей рік в енергетиці стануть відновлення та захист енергооб’єктів, децентралізація енергосистеми, подальше посилення інтеграції з європейським енергетичним простором, збільшення наших імпортно-експортних можливостей", - сказав під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на усіх етапах Україна має підтримку Європейського Союзу.

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"Вже зараз завдяки Єврокомісії реалізуємо програму з обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Також очікуємо на першу партію сонячних панелей, які сприятимуть диверсифікації нашої генерації. Цього тижня під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергетичного співтовариства домовилися про участь організації у відбудові української енергетики. Підписаний меморандум передбачає підтримку пріоритетних проектів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України", - сказав він.

Ситуація з енергетикою в Україні - деталі

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС. Росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень.

В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке зможе замінити російське, в тому числі й на європейському ринку.

Президент України Володимир Зеленський констатував, що ситуацію з енергетикою на території держави вдалося нормалізувати.