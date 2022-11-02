Через атаку РФ спостерігається перевантаження електромереж.

У багатьох районах столиці можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками.

"На жаль, через атаку Росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень", – попередили у "ДТЕК Київські електромережі".

В компанії пояснили, що додаткові відключення необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні.

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"Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", – додали в компанії.

Відключення світла в Києві – останні новини

Впродовж останніх тижнів росіяни посилили атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, ворожі обстріли завдали значної шкоди енергосистемі Київщини.

Сповіщали, що через атаки в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, через що ввели тривалі екстрені відключення світла.

Також по регіону відбуваються планові стабілізаційні вимкнення.

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