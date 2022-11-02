В Укренерго зазначили, що графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми виявилось недостатньо.

В Сумській, Полтавській та Харківській областях запроваджують обмеження споживання електроенергії.

Як зазначили в "Укренерго", графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми виявилось недостатньо.

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені російськими ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", - зазначили в компанії.

Відключення світла в Україні

Через масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, які Росія почала завдавати восени, влада ухвалила рішення запровадити віялові відключення електроенергії.

У кінці жовтня було запроваджено триваліші відключення для того, щоб стабілізувати енергосистему країни.

Як пояснювали у YASNO, графіки складені на основі очікуваних обмежень від "Укренерго". Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіка розраховані на обмеження до 250 МВт.

За підрахунками Міненергетики, від атак російських терористів постраждала станом на 12 жовтня понад третина критичної інфраструктури.

Сьогодні, 2 листопада, з 6 години ранку запроваджено в дію графіки погодинного відключення електроенергії у низці регіонів України.

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