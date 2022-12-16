Зокрема, йдеться про Житомирську, Кіровоградську та Черкаську області.

Через загрозу ракетного удару по об'єктах енерегетичної інфраструктури у деяких областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет", - зазначив Бунечко.

Своєю чергою, Табурець додав, що у Черкаській області за розпорядженням "Укренерго" застосовані спеціальні графіки аварійних відключень.

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Про обмеження постачання електроенергії поза графіками повідомив також й голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Голови ОВА закликали громадян зберігати спокій та додали, що після закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено.

Ракетна атака сьогодні: що відомо

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. Повідомляється про пуски ворожих ракет.

Зокрема, за словами голови Миколаїської ОВА Віталія Кіма, з Каспійського моря росіяни запустили близько 60 ракет, частина з яких уже над територією України.

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