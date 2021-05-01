Встановлені правила дозволяють газопостачальникам знижувати ціни в межах річного продукту.

З 1 травня в Україні починає працювати "річний продукт" — фіксована ціна на газ, яка діятиме для українців наступні 12 місяців.

Про це йдеться на сайті Регулятора.

Читайте такожРегулятор затвердив умови річного контракту на газ для населення з 1 травня

Всі побутові споживачі газу за замовчуванням переведені на річний контракт з 1 травня.

Також газовим компаніям не заборонено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Регулятор має намір дозволити газопостачальним компаніям самостійно приймати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну.

Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

Разом з тим у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував дане нововведення.

Шмигаль зазначив, що встановлені правила дозволяють газопостачальникам знижувати ціни в межах річного продукту.

"Головне завдання для уряду сьогодні - це встановити зрозумілі, прозорі та справедливі правила на цьому ринку. Для цього з 1 травня в Україні почне працювати так званий "річний продукт". Це фіксована ціна на газ, яка діятиме для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати", - зазначив Шмигаль.

"Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни. З 1 травня державна компанія НАК "Нафтогаз України" пропонує за річним тарифним планом газ за ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу. Але уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку і боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що річний продукт — це стабільність і можливість дуже чітко розуміти та прогнозувати свої витрати.

"Річний продукт - це ринковий інструмент і європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ і одночасно дозволяє зберегти всі переваги відкритого ринку газу. Важливо, що українці й надалі можуть вибирати та змінювати постачальника за критеріями ціни і якості послуг", — підсумував Шмигаль.

Що цьому передувало

Наприкінці січня уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр, дія якої завершилася 31 березня 2021 року.

Газопостачальні компанії запропонували населенню у квітні купувати блакитне паливо за тарифом від 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

Для запобігання цінових стрибків на газ, уряд запропонував зобов'язати постачальників газу з 1 травня перевести всіх побутових споживачів на річний контракт.

Експерти прогнозують, що постачальники газу запропонують населенню в рамках річного контракту ціну на газ, що перевищує 8 грн за куб. м.

2 квітня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала проект постанови, що регулює річний контракт на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають всі споживачі з 1 травня 2021 року.

7 квітня 2021 року Регулятор затвердив умови річного контракту на газ для населення з 1 травня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко