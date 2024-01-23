Зокрема, відновлені вимоги директив ЄС щодо заборони продажу етилованого бензину.

Кабінет Міністрів України відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5". Відтепер паливо стандартів "Євро-3" та "Євро-4" продавати заборонено.

"Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче "Євро-5", – заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук..

Також були відновлені вимоги директив ЄС щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

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Ситуація з пальним в Україні

У березні 2022 року Кабмін тимчасово дозволив обіг палива екологічних стандартів "Євро-3" та "Євро-4". Це рішення було ухвалено для забезпечення додаткового ресурсу палива у країну, зокрема, для Збройних Сил України.

Крім того, на українських АЗС побільшало контрафакту. До ситуації приклали руку, зокрема, маленькі нафтопереробні заводи, які не мали достатнього контролю за якістю пального. З огляду на це народні депутати ще у 2023 році хотіли створити умови, щоб всі маленькі НПЗ в Україні не мали змоги працювати.

Щодо цін, то середня ціна за літр бензину А-95 по країні наразі складає 50,96 грн.

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