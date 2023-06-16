За словами експерта, невеличкі нафтопереробники заважають державній "Укрнафті" скуповувати дешевий внутрішній ресурс.

Народні депутати хочуть створити умови, щоб всі маленькі нафтопереробні заводи (НПЗ) в Україні не мали змоги працювати і тому ініціюють розслідування щодо ухиляння від сплати податків.

Так засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін прокометував УНІАН заяву народного депутат Ярослава Железняка про те, що тимчасова слідча група з економічної безпеки збереться, щоб розглянути процес ухиляння від сплати податків на ринку пального.

"Зараз спостерігаємо зростання тіні до 10-15% по ринку, розквіт міні-НПЗ та "бочки" для реалізації, і дуже підозріле податкове навантаження у деяких АЗС. Втрати для бюджету: 5-10 млрд грн, і це дуже консервативна оцінка", - написав він в Телеграм-каналі.

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Льоушкін в коментарі УНІАН зазначив, що данні депутата по тіньовому ринку завищені у 2-3 рази.

"Щодо 10% - це настільки грубо і неправда. Коли ще Росія та Білорусь постачали в Україну пальне, то наші ресурси максимально дозволяли покрити 20% ринка. З цього моменту розбомбили або зруйнували майже всі нафтопереробні заводи в України. Тобто зараз наших внутрішніх ресурсів вистачить, щоб поставити максимум 10% з урахуванням всіх легальних заводів. Однозначно не всі виробляють "в чорну", максимум 3-5% від об’єму. Більше немає можливостей", - пояснив він.

Експерт вважає, що депутати таким чином намагаються по-перше, виправдати збільшення податків на пальне з 1 липня. По-друге, знищити всі міні-НПЗ в Україні, щоб вони не заважали державній компанії "Укрнафта" скуповувати дешевий внутрішній ресурс.

"Укрнафті" зараз ці міні-НПЗ дуже заважають. Вони демпінгують, збивають ціни і конкурують за внутрішній ресурс. І ось вирішили "порубати голови" цим міні-НПЗ і щоб тільки "Укрнафта" купувала цей газовий конденсат і так далі. На фоні цього на міні-НПЗ зараз спущені карні справи, у них "маски-шоу" і їх терзають з усіх боків", - розказав Льоушкін.

Засновник групи "Прайм" нагадав, що коли рік тому в країні були кілометрові черги на АЗС, то маленькі НПЗ були також рятували становище, з них "пил здували". Але зараз вони виявились нікому не потрібні.

Ціни на пальне під чс війни

З 1 липня повертається 20% ПДВ на пальне і акциз, який діяв до війни.

Рада планує повернути довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне, тобто підвищити його з 7 до 20 відсотків. Крім того, також можливе повернення повних акцизних ставок, які на час війни були зменшені.

Українців попередили про те, що хоча довоєнні податки повертаються з 1 липня, АЗС почнуть підвищувати розцінки на пальне заздалегідь, щоб закупити нову партію. Мережі АЗС почнуть підвищувати ціни на пальне із середини червня.

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