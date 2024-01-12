Середня ціна в країні на бензин А-95 становить 51,22 грн за літр.

За тиждень, з 5 по 12 січня, середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 19 копійок і становить 51,22 грн за літр, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 копійок, до 54,42 грн за літр, а дизельне пальне – на 19 копійок, до 51,22 грн за літр, пише enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

На станціях "Укрнафти" пальне здешевшало на 50 копійок: бензин А-95 – до 48,90 грн за літр, А-95+ – до 50,90 грн за літр, ДП – до 49,40 грн за літр. Також на 50 копійок зменшили ціни ZOG, Green Wave і "Фактор".

Ціни на бензин та дизель у мережах ОККО і WOG залишилися без змін. А-95 та дизпальне на цих заправках коштують 54,99 грн за літр, а "преміальний" бензин А-95 – 56,99 грн за літр.

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На 1 гривню здешевшало пальне на АЗС мережі Prime. Бензин А-95 там коштує 49,5 грн за літр, дизпальне – 50 грн за літр.

На станціях "Авіас" стандартна "п'ятірка" і дизпальне здешевшали у середньому на 35 копійок, до 48,91 та 48,84 грн за літр відповідно.

Такі мережі як Shell, U.GO, Chipo, VostokGaz, "Авантаж 7", "Маркет" та інші зменшили ціну на пальне на 10-90 копійок.

Ситуація з пальним в Україні

Раніше, експерти прогнозували, що після новорічних свят ціни на пальне в Україні зростуть. Такі твердження пов'язували з підвищенням курсу валют та світових цін на нафту. Зростання цін повинно було статися на другий тиждень січня, але поки бензини та дизель дешевшають.

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