В Одеській, Київській областях та у столиці зберігаються мережеві обмеження.

В Україні зростає споживання електроенергії, у двох областях та у столиці запроваджуються аварійні відключення.

"Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але й суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години (це піки споживання)", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго"

Зазначається, що наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії.

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"До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - додали в енергокомпанії.

В Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження. Через це аварійні відключення застосовуються у Києві та у Київській області.

Також нагадується, що внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго спільно працюють над заживленням споживачів Одеси за резервними схемами. Крім того, об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів.

"У посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району", - підсумували в "Укренерго".

Українська енергосистема

Довідка УНІАН. Енергосистема України зазнала 13 ворожих ракетних атак та 15 хвиль атак БПЛА.

Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. На тимчасово окупованих територіях на півдні країни розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Як повідомляли у Yasno, у Києві не відключають світло лише у 3% житлових будинків.

Споживання електроенергії в країні зростає через похолодання, через що є ризики аварійних відключень.

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