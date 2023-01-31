Це пояснюється тим, що відключити їх технічно неможливо.

Наразі у переважній більшості будинків в Києві вимикають світло за графіком. Лише у 3% - електропостачання не відключають взагалі.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив у Facebook, що ці будинки технічно неможливо відключити.

"Фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками. А от графіки можуть бути різними у сусідніх будинків", - додав він.

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Коваленко нагадав, що для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи. Як він пояснив, групи формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають. Точну інформацію щодо цього можна побачити на інфографіці.

За словами Коваленка, є ще 1500 будинків, які підключені до ліній критичної інфраструктури і знаходяться поза групами.

"Проте завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина із них - 400 - мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною", - написав він.

Відключення світла в Україні

Станом на 31 січня 2023 року енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім цього, більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Як раніше повідомляв УНІАН, споживання електроенергії в країні зростає через похолодання, через що є ризики аварійних відключень.

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