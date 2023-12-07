Володимир Кудрицький зазначив, що необхідно прийняти рішення для залучення імпорту з Європи

В енергосистемі виникають проблеми, коли знижується температура. Українській генерації складно покривати потребу наявним складом.

"Що стосується нашої генерації, то, як бачимо, час від часу, коли температура падає, то українській генерації важко наявним складом покривати генерацію", - розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

В "Укренерго" вважають, що ситуацію виправить виведення з ремонту всіх енергоблоків протягом грудня. Крім того, в компанії закликали прийняти необхідні регуляторні рішення, щоб залучити імпорт з Європи.

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За словами Кудрицького, ближче до Нового року часто споживання електроенергії падає.

"Зазвичай в перші дні січня споживання не дуже високе... Тому в принципі у нас попереду ще потенційно може бути один-два напружених тижні, особливо, якщо температури будуть низькими. Ближче до Нового року споживання в системі буде спадати", - підсумував він.

Ситуація в енергосистемі станом на 7 грудня 2023

Через бойові дії та технічні причини в Україні знеструмлено 408 населених пунктів. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планові відключення побутових споживачів не передбачалися.

При цьому в Укренерго зазначили, що 7 грудня в енергосистемі утворився дефіцит. Щоб підтримати баланс Україна з 11:00 до 19:00 залучала аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини.

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