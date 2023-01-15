За словами Кудрицького, складна ситуація спостерігається на Харківщині та Львівщині.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна зберегла керованість та цілісність енергосистеми після чергової ракетної атаки росіян по енергетичних обʼєктах, яка сталася 14 січня 2023 року. Проте в системі існує суттєвий дефіцит.

"12 масована ракетна атака по енергосистемі України. Ціллю російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції Укренерго. Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий", – написав Кудрицький в Facebook.

За словами Кудрицького, складна ситуація спостерігається на Харківщині та Львівщині. В цих та інших регіонах вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків російської атаки.

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"Скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети – занурити всю країну у холод та темряву. Зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів. Ми встоїмо і переможемо", – наголосив він.

Ракетна атака по Україні 14 січня: наслідки для енергетики

У суботу, 14 січня, Росія знову обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури України. В низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

У ДТЕК заявили, що російські окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС. Також пошкоджено інші енергоблоки,

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку із цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київщині.

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