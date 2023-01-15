Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна зберегла керованість та цілісність енергосистеми після чергової ракетної атаки росіян по енергетичних обʼєктах, яка сталася 14 січня 2023 року. Проте в системі існує суттєвий дефіцит.
"12 масована ракетна атака по енергосистемі України. Ціллю російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції Укренерго. Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий", – написав Кудрицький в Facebook.
За словами Кудрицького, складна ситуація спостерігається на Харківщині та Львівщині. В цих та інших регіонах вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків російської атаки.
"Скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети – занурити всю країну у холод та темряву. Зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів. Ми встоїмо і переможемо", – наголосив він.
Ракетна атака по Україні 14 січня: наслідки для енергетики
У суботу, 14 січня, Росія знову обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури України. В низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії.
У ДТЕК заявили, що російські окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС. Також пошкоджено інші енергоблоки,
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку із цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київщині.
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