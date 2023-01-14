Наразі ліміти споживання електроенергії перевищені вже в 11 областях.

У суботу, 14 січня, Росія знову обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури України, наразі наслідки ракетної атаки усуваються. Про це повідомили у прес-службі "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день. Та все одно зберігається дефіцит потужності. Це - наслідок масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі.

"До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

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Аварійні відключення світла в Україні

Російська Федерація з жовтня 2022-го року атакує об'єкти критичної інфраструктури України, намагаючись занурити нашу країну в темряву. 23 листопада Україна пережила блекаут.

6 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватись до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів. Він зазначив, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Однак з 5 січня споживання зросло.

У КМВА повідомили, що Росія 14 січня під час ракетної атаки по Києву влучила в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

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