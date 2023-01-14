Ремонтні бригади роблять все можливе, робота триватиме цілодобово.

Є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури і звʼязку із цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київщині, сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. за його словами, Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів.

"Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам й усім, хто допомагає". - наголосив він.

Президент Украхни сказав, що, на жаль, є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. "У звʼязку із цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області". - додав він. При цьому зазначив, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше "відновити генерацію і постачання електрики". за його словами, робота триватиме цілодобово. він наголосив, що ворог обовязково отримає нашу відповідь на полі бою і наші воїни це забезпечуть.

Масований удар по Україні 14 січня - проблеми з електроенергією

Вдень і ввечері 14 січня Росія атакувала Україну ракетами. Внаслідок ударів знеструмлено Харків, проблеми зі світлом спостерігаються в Івано-Франківській, Одеській та Львівській областях.

Вранці окупанти також атакували, ймовірно, балістичними ракетами Київ, цілячись по енергооб'єктах. В результаті вечірньої повітряної тривоги прильотів по критичній інфраструктурі в столиці та області не зафіксовано.

У Дніпрі російська ракета потрапила в багатоповерхівку. Вибухом фактично знесено один з під'їздів. Число загиблих і поранених постійно зростає.

Всього протягом 14 січня ворог обстріляв дві теплові електростанції ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

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