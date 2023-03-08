Необхідності в лімітах споживання поки немає.

Якщо не буде нових російських ракетних атак, то ситуація в енергосистемі залишатиметься стабільною.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, ситуація в енергосистемі стабільна. Прогнозується, що вона залишатиметься такою й надалі за відсутності нових атак росіян на енергосистему.

"Споживання на рівні робочого дня. Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль і поки не прогнозується. Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації дозволили сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний.

"Обмежень в мережах "Укренерго", що викликають необхідність обмеження споживачів, поки немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі і різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - додали в прес-службі.

Спроби Росії занурити Україну в темряву

У жовтні 2022 року окупанти почали бомбити об'єкти критичної інфрструктури України. Перша серйозна ракетна атака, після якої по всій Україні почалися відключення світла, була 10 жовтня 2022 року.

З жовтня по березень Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Проте, попри всі зусилля окупантів занурити Україну в темряву, вже 1 березня 2023 року Україна заявила про те, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії до Європи.

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