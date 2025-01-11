"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 12 січня 2025 року.

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося повідомлення від "Укренерго", у якому йдеться про ситуацію в енергосистемі України станом на 11 січня 2025 року. У ньому також зазначено, що в неділю, 12 січня, побутові споживачі, ймовірно, будуть зі світлом, графіки відключень застосовуватися не будуть.

Однак "Укренерго" нагадує, що все в будь-який момент може змінитися.

"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Аби допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в "Києві Цифровому".

Відео дня

Світло буде в українських домівках, якщо не буде якоїсь серйозної аварії в енергосистемі або чергового масованого обстрілу Росії.

Ситуація в енергосистемі України

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні немає жодних передумов для підвищення тарифів на електроенергію. За словами одного народного депутата, ринкова ціна на електроенергію сягає 7-8 грн за кіловат. Однак зараз все одно виходить і покрити собівартість, і отримати прибуток за поточного тарифу.

Крім того, Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну, якщо Словаччина все ж таки перестане експортувати світло в Україну, на тлі погроз з боку словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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